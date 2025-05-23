Після подорожчання продуктів, яке спостерігалося з початку року, деякі продукти протримаються на стабільному рівні.

Деякі категорії товарів можуть демонструвати навіть тимчасове здешевлення за сприятливих умов та подорожчання продуктів не буде на деякі товари, повідомляє Politeka.net.

На цьому наполягають фахівці Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Соняшникова олія

На початку травня ціни на соняшникову олію зросли на 2%, однак ситуація на ринку стабілізується завдяки збільшенню обсягів переробки насіння — у квітні вони зросли на 7% порівняно з березнем. Це пов’язано з сезонним надходженням сировини та помірним попитом. Очікується, що така тенденція утримає подорожчання продуктів та ціни в стабільному руслі. Середня вартість пляшки об'ємом 850 мл на початку травня становила 76,7 грн — це на 30% більше, ніж рік тому.

Рис

Ціна на рис, навпаки, знизилася — у середньому на 13% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Україна здебільшого імпортує цю крупу, тому внутрішній ринок реагує на глобальні тренди. Наразі світові ціни на рис опустилися до багаторічного мінімуму через зміцнення індійської валюти, рекордні запаси в Індії та високий урожай в Азії. За даними ФАО, глобальна пропозиція рису у 2025 році перевищує попит на 27%, що сприяє ціновій стабільності.

Молочна продукція

Ринок молока демонструє відносну стабільність: закупівельні ціни залишаються практично незмінними вже протягом двох місяців. Коливання цін на полицях магазинів становить від 1 до 6%, залежно від типу продукції. Водночас обсяги виробництва зменшилися на 3,5% у порівнянні з минулим роком, що пов'язано зі зниженим внутрішнім попитом. Експерти не прогнозують суттєвих змін цін найближчим часом.

Яйця

Після подорожчання продуктів у цьому сегменті на початку року, в травні відбулося їх зниження — у середньому на 5%. Зараз десяток коштує приблизно 72,3 грн. Очікується подальше здешевлення завдяки зростанню пропозиції від домогосподарств та сприятливим погодним умовам. Яйця можуть залишатися у списку продуктів із найменшою ціновою волатильністю у другій половині року.

Овочі

Цінова ситуація на ринку овочів починає змінюватися зі збільшенням обсягів української та імпортної продукції. З настанням сезону дозрівання подешевшають огірки, томати, капуста, буряк, морква та картопля. Прогнозується, що вартість залишатиметься стабільною щонайменше до початку осені.

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