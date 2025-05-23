После подорожания товаров, которое наблюдалось с начала года, некие продукты продержатся на стабильном уровне.

Некоторые категории товаров могут демонстрировать даже временное подешевление при благоприятных условиях и подорожание продуктов на некоторые товары, сообщает Politeka.net.

На этом настаивают специалисты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Подсолнечное масло

В начале мая цены на подсолнечное масло выросли на 2%, однако ситуация на рынке стабилизируется благодаря увеличению объемов переработки семян — в апреле они выросли на 7% по сравнению с мартом. Это связано с сезонным поступлением сырья и умеренным спросом. Ожидается, что такая тенденция удержит подорожание продуктов и стоимость в стабильном русле. Средняя стоимость бутылки объемом 850 мл в начале мая составила 76,7 грн - это на 30% больше, чем год назад.

Рис

Стоимость на рис, напротив, снизилась – в среднем на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Украина в большинстве своем импортирует эту крупу, поэтому внутренний рынок реагирует на глобальные тренды. Мировые ценники на рис опустились до многолетнего минимума из-за укрепления индийской валюты, рекордных запасов в Индии и высокого урожая в Азии. По данным ФАО, глобальное предложение риса в 2025 г. превышает спрос на 27%, что способствует ценовой стабильности.

Молочная продукция

Рынок молока демонстрирует относительную стабильность: закупочные цены остаются практически неизменными уже в течение двух месяцев. Колебания цен на полках магазинов от 1 до 6%, в зависимости от типа продукции. В то же время, объемы производства уменьшились на 3,5% по сравнению с прошлым годом, что связано с пониженным внутренним спросом. Эксперты не прогнозируют существенных изменений цен в ближайшее время.

Яйца

После подорожания продукта в этом сегменте в начале года, в мае произошло их снижение — в среднем на 5%. Сейчас десяток стоит около 72,3 грн. Ожидается дальнейшее удешевление благодаря росту предложения от домохозяйств и благоприятным погодным условиям. Яйца могут оставаться в списке продуктов с меньшей ценовой волатильностью во второй половине года.

Овощи

Ценовая ситуация на рынке овощей начинает изменяться по мере увеличения объемов украинской и импортной продукции. С наступлением сезона созревания подешевеют огурцы, томаты, капуста, свекла, морковь и картофель. Прогнозируется, что стоимость будет оставаться стабильной, по меньшей мере, до начала осени.

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