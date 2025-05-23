У 2025 році в декількох громадах України різко підвищились тарифи на комунальні послуги — зокрема, на воду і газ, повідомляє Politeka.

Так, у селі Вільне на Дніпропетровщині розцінки на воду підняли майже в 7 разів — з 12 до майже 79 гривень за кубометр. Місцеві мешканці обурені таким підвищенням, адже про це їх не попередили.

Окрім того, люди скаржаться на погану якість послуг: часті відключення, відсутність ремонту та технічної підтримки. Вони вимагають скасування нових розінок та проведення відкритих обговорень.

У селі Буша на Вінниччині тариф на воду також збільшився - до 63,84 грн за кубометр, що майже вдвічі більше, ніж у найближчому районному центрі Ямполі.

Місцеві мешканці скаржаться, що висока ціна не підкріплена якістю послуг, а також не прозора через відсутність лічильників і обліку водоспоживання. Комунальне підприємство обіцяє встановити додаткові лічильники в 2025 році, однак ціна поки що не змінюватиметься.

Підвищення тарифів на комунальні послуги не оминуло і газопостчання. У червні 2025 року частина споживачів отримає додаткові квитанції за технічне обслуговування газового обладнання.

Вартість може сягати від 100 до 900 гривень залежно від регіону та технічних параметрів будинку. Водночас тариф на сам природний газ залишиться стабільним — близько 7,96 грн за кубометр, без змін протягом дії воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

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