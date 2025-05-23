В 2025 году в нескольких общинах Украины резко повысились тарифы на коммунальные услуги, в частности, на воду и газ, сообщает Politeka.

Так, в селе Вольное на Днепропетровщине расценки на воду подняли почти в 7 раз - с 12 до 79 гривен за кубометр. Местные жители возмущены таким повышением, ведь об этом их не предупредили.

Кроме того, люди жалуются на плохое качество услуг: частые отключения, отсутствие ремонта и техническую поддержку. Они требуют отмены новых изюминок и проведения открытых обсуждений.

В селе Буша в Винницкой области тариф на воду также увеличился - до 63,84 грн за кубометр, что почти вдвое больше, чем в ближайшем районном центре Ямполи.

Местные жители жалуются, что высокая цена не подкреплена качеством услуг, а также не прозрачна из-за отсутствия счетчиков и учета водопотребления. Коммунальное предприятие обещает установить дополнительные счетчики в 2025 году, однако цена пока не будет меняться.

Повышение тарифов на коммунальные услуги не обошло и газоснабжение. В июне 2025 г. часть потребителей получит дополнительные квитанции за техническое обслуживание газового оборудования.

Стоимость может составлять от 100 до 900 гривен в зависимости от региона и технических параметров дома. В то же время, тариф на сам природный газ останется стабильным — около 7,96 грн за кубометр, без изменений в течение действия военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

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