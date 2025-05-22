Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається для покриття першочергових життєвих потреб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається благодійною організацією Карітас у різних регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали корисні контакти для тих, кому необхідна підтримка.

Київ

Організація надає комплексну гумдопомогу для пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та представників інших вразливих категорій населення. Серед послуг:

консультації юриста, дитячого та дорослого психолога, кризового консультанта, кейс-менеджера;

продуктові й гігієнічні набори, підгузки, дитяче харчування, кеш-гранти на продукти та засоби гігієни;

оренда допоміжного обладнання: протипролежневі матраци та подушки, ходунки, милиці, інвалідні візки;

простори, дружні до дітей: пізнавальні та розважальні майстер-класи;

соціальний супровід для людей похилого віку;

заняття для дітей і молоді з інвалідністю.

Контакт: +380 98 189 35 15

Івано-Франківськ

Фонд підтримує як переселенців, так і місцевих мешканців у складних життєвих обставинах. Надаються:

продуктові та гігієнічні набори, дитяче харчування, підгузки (для дітей і дорослих);

гарячі обіди у благодійній їдальні;

психологічна та юридична допомога, робота кейс-менеджерів;

дитячий центр (для дітей віком 3–18 років), молодіжне волонтерство;

послуги домашньої опіки для ВПО;

прокат спецобладнання: візки, функціональні ліжка, милиці тощо;

грошові гранти на оренду житла для ВПО.

Контакти: +380 96 309 8598, +380 66 557 0293

Одеса

Спрямована гуманітарна допомога для пенсіонерів, евакуйованих осіб і переселенців. Пропонуються:

екстрена фінансова допомога;

послуги кейс-менеджменту;

продукти, підгузки, дитяче харчування;

консультації психолога;

підтримка у питаннях протидії торгівлі людьми;

робота дитячо-батьківського центру.

Контакт: +380 48 704-00-45

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