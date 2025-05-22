Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется для покрытия первоочередных жизненных нужд.

Гуманитарная помощь для пенсионеров оказывается благотворительной организацией Каритас в разных регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Мы собрали полезные контакты для тех, кто нуждается в поддержке.

Киев

Организация оказывает комплексную гумпомощь для пенсионеров, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и представителей других уязвимых категорий населения.

консультации юриста, детского и взрослого психолога, кризисного консультанта, кейс-менеджера;

продуктовые и гигиенические наборы, подгузники, детское питание, кэш-гранты на продукты и средства гигиены;

аренда вспомогательного оборудования: противопролежневые матрасы и подушки, ходунки, костыли, инвалидные коляски;

просторы, дружеские к детям: познавательные и развлекательные мастер-классы;

социальное сопровождение для пожилых людей;

занятия для детей и молодежи с инвалидностью

Контакт: +380 98 189 35 15

Ивано-Франковск

Фонд поддерживает как переселенцев, так и местных жителей в сложных обстоятельствах. Предоставляются:

продуктовые и гигиенические наборы; детское питание, подгузники (для детей и взрослых);

горячие обеды в благотворительной столовой;

психологическая и юридическая поддержка; работа кейс-менеджеров;

центр (для детей 3–18 лет), молодежное волонтерство;

услуги домашней опеки для ВПЛ;

прокат спецоборудования: тележки, функциональные кровати, костыли и т.п.;

денежные гранты на аренду жилья для ВПЛ.

Контакты : +380 96 309 8598, +380 66 557 0293

Одесса

Направлена ​​гуманитарная помощь для пенсионеров, эвакуированных и переселенцев. Предлагаются:

экстренная финансовая помощь;

услуги кейс-менеджмента;

продукты, подгузники, детское питание;

консультации психолога;

поддержка в вопросах противодействия торговле людьми;

работа детско-родительского центра.

Контакт: +380 48 704-00-45

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