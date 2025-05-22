Гуманитарная помощь для пенсионеров оказывается благотворительной организацией Каритас в разных регионах Украины, сообщает Politeka.net.
Мы собрали полезные контакты для тех, кто нуждается в поддержке.
Киев
Организация оказывает комплексную гумпомощь для пенсионеров, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и представителей других уязвимых категорий населения.
- консультации юриста, детского и взрослого психолога, кризисного консультанта, кейс-менеджера;
- продуктовые и гигиенические наборы, подгузники, детское питание, кэш-гранты на продукты и средства гигиены;
- аренда вспомогательного оборудования: противопролежневые матрасы и подушки, ходунки, костыли, инвалидные коляски;
- просторы, дружеские к детям: познавательные и развлекательные мастер-классы;
- социальное сопровождение для пожилых людей;
- занятия для детей и молодежи с инвалидностью
Контакт: +380 98 189 35 15
Ивано-Франковск
Фонд поддерживает как переселенцев, так и местных жителей в сложных обстоятельствах. Предоставляются:
- продуктовые и гигиенические наборы; детское питание, подгузники (для детей и взрослых);
- горячие обеды в благотворительной столовой;
- психологическая и юридическая поддержка; работа кейс-менеджеров;
- центр (для детей 3–18 лет), молодежное волонтерство;
- услуги домашней опеки для ВПЛ;
- прокат спецоборудования: тележки, функциональные кровати, костыли и т.п.;
- денежные гранты на аренду жилья для ВПЛ.
Контакты : +380 96 309 8598, +380 66 557 0293
Одесса
Направлена гуманитарная помощь для пенсионеров, эвакуированных и переселенцев. Предлагаются:
- экстренная финансовая помощь;
- услуги кейс-менеджмента;
- продукты, подгузники, детское питание;
- консультации психолога;
- поддержка в вопросах противодействия торговле людьми;
- работа детско-родительского центра.
Контакт: +380 48 704-00-45
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