Підвищення тарифів на газ у Харкові викликає занепокоєння серед жителів, адже навантаження на сімейні бюджети зросте.

Підвищення тарифів на газ у Харкові торкнулося тисяч споживачів уже з 1 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Українцям доведеться сплачувати новий обов’язковий платіж — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Це призведе до зростання витрат на комунальні послуги.

Як повідомляють у компанії "Газмережі", з травня мешканці багатоповерхівок мають отримувати третю платіжку за газ, окремо від основної ціни за спожитий ресурс та його розподіл. У новому рахунку відображатиметься вартість періодичної перевірки газових систем та обладнання, що, за словами експертів, є обов’язковою умовою для гарантування безпеки житлового фонду.

Періодичність перевірок залежить від віку будинку. Якщо будівлі менш ніж 25 років, технічне обстеження проводитимуть раз на п’ять років. Для будинків, старших за 25 років, перевірки відбуватимуться кожні три роки. Вартість послуги покладається на мешканців та розраховується індивідуально, залежно від складності робіт та технічного стану мереж.

Підвищення тарифів на газ у Харкові викликає занепокоєння серед жителів, адже навантаження на сімейні бюджети зросте. Нові платіжки за обслуговування з’являться вже в поточному місяці, тому фахівці радять уважно перевіряти рахунки й за потреби консультуватися з представниками газопостачальних компаній.

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