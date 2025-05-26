Повышение тарифов на газ в Харькове вызывает беспокойство среди жителей, ведь нагрузка на семейные бюджеты возрастет.

Повышение тарифов на газ в Харькове затронуло тысячи потребителей уже с 1 мая 2025 года, сообщает Politeka.

Украинцам придется платить новый обязательный платеж – за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Как сообщают в компании "Газмережи", с мая жители многоэтажек должны получать третью платежку за газ, отдельно от основной цены за потребленный ресурс и его распределение. В новом счете отражается стоимость периодической проверки газовых систем и оборудования, что, по словам экспертов, является обязательным условием для обеспечения безопасности жилищного фонда.

Периодичность проверок зависит от возраста дома. Если здания менее 25 лет, техническое обследование будут проводить раз в пять лет. Для домов старше 25 лет проверки будут проводиться каждые три года. Стоимость услуги возлагается на жителей и рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности работ и технического состояния сетей.

Повышение тарифов на газ в Харькове вызывает беспокойство среди жителей, ведь нагрузка на семейные бюджеты возрастет. Новые платежки по обслуживанию появятся уже в текущем месяце, поэтому специалисты советуют внимательно проверять счета и при необходимости консультироваться с представителями газоснабжающих компаний.

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