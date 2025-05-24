Надбавка до пенсії 2025 року надається у Харкові за віком та пенсіонерам з особливим статусом.

Надбавка до пенсії 2025 року надається в Харкові пенсіонерам, які відповідають певним критеріям та виконали важливі умови, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, хто може отримати додаткові гроші.

В 2025 року призначається за віком автоматично — особисто звертатися до Пенсійного фонду в Харкові не потрібно. Її нараховують з наступного дня після досягнення відповідного віку.

Зверніть увагу: у перший місяць після нарахування сума виплати може бути меншою, оскільки вона залежить від конкретної дати народження. Починаючи з другого місяця, пенсіонер отримуватиме доплату в повному обсязі.

Розмір доплати залежно від віку:

70-74 років — 300 гривень;

75-79 років — 456 гривень;

80 років і старше — 570 гривень.

Доплата не накопичується, а оновлюється. Тобто, при досягненні нового вікового порогу попередня скасовується, і призначається нова — відповідно до віку. Наприклад, у 80 людина отримуватиме лише 570 грн, а не загальну суму всіх попередніх доплат.

Надбавка до пенсії 2025 року також надходить у Харкові мешканцям, які мають статус «Почесний донор України». Такий статус передбачає щомісячну доплату до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатної особи. У 2025 році це становить 302,80 грн (при прожитковому мінімумі 3 028 грн).

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