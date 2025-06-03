Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається організацією Карітас у рамках проєкту S.U.P.E.R "Невідкладна допомога та реабілітація для населення України", повідомляє Politeka.net.
Прес-служба організації розкрила подробиці.
Проєкт орієнтований на надання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові, людям похилого віку, які залишилися на самоті, а також особам з інвалідністю, що постраждали від бойових дій у місті та області.
У межах проєкту передбачено надання такої підтримки:
- індивідуальні психологічні консультації;
- консультації та послуги догляду на дому;
- телемедичне обслуговування — зокрема, робота мобільної медичної бригади (три консультації впродовж проєкту);
- надання засобів гігієни;
- продуктові набори (три за період реалізації проєкту);
- тимчасове користування реабілітаційним обладнанням;
- участь у програмі Cash for Care;
- навчання членів громад (опікунів) основам догляду вдома та реабілітації осіб з інвалідністю.
Критерії участі гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові:
- особи, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні та належать до соціально вразливих категорій;
- повнолітні громадяни з інвалідністю або важкими/хронічними захворюваннями;
- самотні люди віком 60+ з обмеженою рухливістю, які не мають родинної підтримки;
- наявність документів, що підтверджують відповідність зазначеним критеріям.
За долатковою інформацією звертатись за телефоном: 0-800-336-734
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