Проєкт орієнтований на надання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові, людям похилого віку, які залишилися на самоті.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається організацією Карітас у рамках проєкту S.U.P.E.R "Невідкладна допомога та реабілітація для населення України", повідомляє Politeka.net.

Прес-служба організації розкрила подробиці.

Проєкт орієнтований на надання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові, людям похилого віку, які залишилися на самоті, а також особам з інвалідністю, що постраждали від бойових дій у місті та області.

У межах проєкту передбачено надання такої підтримки:

індивідуальні психологічні консультації;

консультації та послуги догляду на дому;

телемедичне обслуговування — зокрема, робота мобільної медичної бригади (три консультації впродовж проєкту);

надання засобів гігієни;

продуктові набори (три за період реалізації проєкту);

тимчасове користування реабілітаційним обладнанням;

участь у програмі Cash for Care;

навчання членів громад (опікунів) основам догляду вдома та реабілітації осіб з інвалідністю.

Критерії участі гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові:

особи, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні та належать до соціально вразливих категорій;

повнолітні громадяни з інвалідністю або важкими/хронічними захворюваннями;

самотні люди віком 60+ з обмеженою рухливістю, які не мають родинної підтримки;

наявність документів, що підтверджують відповідність зазначеним критеріям.

За долатковою інформацією звертатись за телефоном: 0-800-336-734

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують зарплату у 30 тисяч, перелік вакансій з гідною оплатою.

Також Politeka писала, Пенсія в Харківській області: виплати зросли, скільки тепер виплачують пенсіонерам.

Як повідомляла Politeka, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують гарну роботу з чималою оплатою, заплатять 20 тисяч.