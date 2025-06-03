Проект ориентирован на предоставление гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове, пожилым людям, оставшимся в одиночестве.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется организацией Каритас в рамках проекта SUPER "Неотложная помощь и реабилитация для населения Украины", сообщает Politeka.net.

Пресс-служба организации раскрыла подробности.

Проект ориентирован на предоставление гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове, пожилым людям, оставшимся в одиночестве, а также лицам с инвалидностью, пострадавшим от боевых действий в городе и области.

В рамках его предусмотрено предоставление такой поддержки:

индивидуальные психологические консультации;

консультации и услуги по уходу на дому;

телемедицинское обслуживание - в частности, работа мобильной медицинской бригады (три консультации на протяжении проекта);

предоставление средств гигиены;

продуктовые наборы (три за период реализации проекта);

временное использование реабилитационным оборудованием;

участие в программе Cash for Care ;

обучение членов общин (опекунов) основам ухода на дому и реабилитации лиц с инвалидностью.

Критерии участия гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове:

лица, пострадавшие в результате военных действий в Украине и относящихся к социально уязвимым категориям;

совершеннолетние граждане с инвалидностью или тяжелыми/хроническими заболеваниями;

одинокие люди в возрасте 60+ с ограниченной подвижностью, не имеющие семейной поддержки;

наличие документов, подтверждающих соответствие указанным критериям.

За долаточной информацией обращаться по телефону: 0-800-336-734

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