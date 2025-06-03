Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется организацией Каритас в рамках проекта SUPER "Неотложная помощь и реабилитация для населения Украины", сообщает Politeka.net.
Пресс-служба организации раскрыла подробности.
Проект ориентирован на предоставление гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове, пожилым людям, оставшимся в одиночестве, а также лицам с инвалидностью, пострадавшим от боевых действий в городе и области.
В рамках его предусмотрено предоставление такой поддержки:
- индивидуальные психологические консультации;
- консультации и услуги по уходу на дому;
- телемедицинское обслуживание - в частности, работа мобильной медицинской бригады (три консультации на протяжении проекта);
- предоставление средств гигиены;
- продуктовые наборы (три за период реализации проекта);
- временное использование реабилитационным оборудованием;
- участие в программе Cash for Care ;
- обучение членов общин (опекунов) основам ухода на дому и реабилитации лиц с инвалидностью.
Критерии участия гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове:
- лица, пострадавшие в результате военных действий в Украине и относящихся к социально уязвимым категориям;
- совершеннолетние граждане с инвалидностью или тяжелыми/хроническими заболеваниями;
- одинокие люди в возрасте 60+ с ограниченной подвижностью, не имеющие семейной поддержки;
- наличие документов, подтверждающих соответствие указанным критериям.
За долаточной информацией обращаться по телефону: 0-800-336-734
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