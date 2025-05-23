Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається для тих, хто опинився в складних життєвих обставинах

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається різноманітними організаціями та фондами, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали корисні адреси, де можна отримати необхідну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається для тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Вони можуть безкоштовно отримати одяг, взуття, засоби гігієни та інші необхідні речі за такими адресами:

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Петровича Котляревського, розташована за адресою: вулиця Небесної Сотні, 17. Тут надають одяг, взуття, дитяче харчування та гігієнічні засоби. Пункт працює щодня з 9:00 до 18:00. Контактний телефон: +380 50 305 1949.

Ініціатива «Тепла кофта» за адресою: вулиця Соборності, 43, також пропонує безкоштовний одяг, взуття та постільну білизну. Графік роботи: щодня з 10:00 до 17:00. Телефон для довідок: +380 98 411 7038.

Благодійний фонд «Карітас Полтава» (вулиця Пилипа Орлика, 20/1) надає допомогу у вигляді одягу, засобів гігієни, дитячого та загального харчування. Прийом відвідувачів здійснюється з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00. Телефон: +380 99 487 7277.

Біля Свято-Успенського кафедрального собору, що знаходиться на Соборному майдані, 1, функціонує велика палатка, де можна отримати одяг та дитячі візочки. Допомога надається щоденно з 9:00 до 17:00.

У Центрі культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади, який розташований на майдані Незалежності, 5, діє штаб. Тут гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві надається у вигляді одягу, взуття, засобів гігієни, дитячого харчування та молочних сумішей. Центр працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00.

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