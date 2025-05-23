Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется всевозможными организациями и фондами, сообщает Politeka.net.

Мы собрали полезные адреса, где можно получить необходимую поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Они могут бесплатно получить одежду, обувь, средства гигиены и другие необходимые вещи по следующим адресам:

Полтавская областная универсальная научная библиотека имени Ивана Петровича Котляревского расположена по адресу: улица Небесной Сотни, 17. Здесь предоставляют вещи, обувь, детское питание и гигиенические средства. Пункт работает ежедневно с 9:00 до 18:00. Контактный телефон: +380 50 305 1949

Инициатива «Теплая кофта» по адресу: улица Соборности, 43 также предлагает бесплатную вещи, обувь и постельное белье. График работы: ежедневно с 10:00 до 17:00. Телефон для справок: +380 98 411 7038.

Благотворительный фонд «Каритас Полтава» (улица Филиппа Орлика, 20/1) оказывает поддержку в виде одежды, средств гигиены, детского и общепита. Прием посетителей осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00. Телефон: +380 99 487 7277.

Возле Свято-Успенского кафедрального собора, расположенного на Соборной площади, 1, функционирует большая палатка, где можно получить одежду и детские коляски. Ее оказывается ежедневно с 9:00 до 17:00.

В Центре культуры и досуга Полтавской городской территориальной общины, расположенной на площади Независимости, 5, действует штаб. Здесь гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется в виде одежды, обуви, средств гигиены, детского питания и молочных смесей. Центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00.

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