В яких населених пунктах Київської області 22 травня 2025 року знову діятимуть графіки відключення світла та скільки вони триватимуть.

Енергетики попередили про нові графіки відключення світла по Київській області на четрвер, 22 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, у межах Кагарлицької міської територіальної громади графіки відключення світла 22 травня діятимуть із 8:30 до 19:30 в таких населених пунктах:

місто Кагарлик по вулицях Відродження, Володимира Великого, Історична, Калинова, Київська, Росавська, Ставʼянка, Столична, Ярослава Мудрого;

село Бендюгівка - вул. Бащенка, Миру, Шевченка.

На території Баришівської селищної громади знеструмлення відбудеться з 9:00 до 19:00 у селі Корніївка по вулицях Бовищанська, Бориса Джонсона, Будівельників, Героїв Чорнобиля, Діброва, Лесі Українки, Лісна, Лубянська, Молодіжна, Набережна, Незалежності, Омельченка, Польова, Прорізна, Харківська, пров. Набережний, пише Politeka.

Крім того, 22 травня графіки відключення світла застосовуватимуться на території Петрівської громади в Вишгородському районі Київської області. Без електроенергії з 9 до 19 години залишаться мешканці селища Нові Петрівці по вул. 1-го Травня, Незалежності, Абрикосова, Вишнева, Волинська, Соборна, Грушевского, Ярослава Мудрого, Захисників України, Грушевського, Полунична, Святкова, Соборна, Сонячна, Спортивна, Старосільська, Українська, Ягідна.

Також на сторінці Пилипівського старостинського округу повідомили, що планові знеструмлення відбудуться у четвер із 8:30 до 19:30 в населених пунктах:

Пилипівка за адресами Святомихайлівська, 1, 44-А, Миру, 1;

Королівка (Шкільна, 1);

Єлизаветівка (Шевченка, 1).

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