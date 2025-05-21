В каких населенных пунктах Киевской области 22 мая 2025 снова будут действовать графики отключения света и сколько они будут продолжаться.

Энергетики предупредили о новых графиках отключения света по Киевской области на четверг, 22 мая 2025 года, сообщает Politeka.

По данным ДТЭК, в пределах Кагарлыкской городской территориальной общины графики отключения света 22 мая будут действовать с 8:30 до 19:30 в следующих населенных пунктах:

город Кагарлык по улицам Возрождения, Владимира Великого, Историческая, Калиновая, Киевская, Росавская, Ставянка, Столичная, Ярослава Мудрого;

село Бендюговка – ул. Бащенко, Мира, Шевченко.

На территории Барышевской поселковой общины обесточение состоится с 9:00 до 19:00 в селе Корнеевка по улицам Бовищанская, Бориса Джонсона, Строителей, Героев Чернобыля, Диброва, Леси Украинки, Лесная, Лубянская, Молодежная, Набережная, Независимости, Омельченко, Полевая, Прорезная, Харьковская, пер Набережный, пишет Politeka.

Кроме того, 22 мая графики отключения света будут применяться на территории Петровской общины в Вышгородском районе Киевской области. Без электроэнергии с 9 до 19 часов останутся жители поселка Новые Петровцы по ул. 1-го Мая, Независимости, Абрикосовая, Вишневая, Волынская, Соборная, Грушевского, Ярослава Мудрого, Защитников Украины, Грушевского, Клубничная, Праздничная, Соборная, Солнечная, Спортивная, Старосельская, Украинская, Ягодная.

Также на странице Пилиповского старостинского округа сообщили, что плановые обесточения состоятся в четверг с 8:30 до 19:30 в населенных пунктах:

Пилиповка по адресам Святомихайловская, 1, 44-А, Мира, 1;

Королевка (Школьная, 1);

Елизаветовка (Шевченко, 1).

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