Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Миколаєві, то кілька цих варіантів можуть вам підійти.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві пропонує кілька вигідних вакансій з гідною оплатою та комфортними умовами, повідомляє Politeka.

Підприємство на вулиці Авангардна, 2А шукає охоронця, бажано пенсіонера, для нічних змін тривалістю 15 годин, а у святкові та вихідні — по 24 години. Зарплата становить від 8 500 гривень на місяць, що дає можливість стабільно заробляти, працюючи у зручний для себе час.

Ще одна цікава пропозиція — водій на автомобіль ГАЗель (Соболь пасажирська) для підприємства у районі Матвіївської розвилки. Графік — 2 через 2, офіційне працевлаштування з соцпакетом та заробітна плата від 12 000 гривень. Вік не має значення, адже люди похилого віку також можуть розраховувати на цю роботу.

Окрім цього, потрібен кладовщик на підприємство ФОП Пшенична О.І. за адресою вул. Старокріпостна, 1з (зупинка Хладокомбінат). Обов’язки включають прийом, видачу та інвентаризацію товарів. Графік — з понеділка по суботу, ранкові зміни. Зарплата — від 13 000 до 15 000 гривень, що робить цю вакансію ідеальною для активних осіб пенсійного віку, які шукають стабільну та комфортну діяльність.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві стає дедалі доступнішою, тому варто не упустити можливість і скористатися цими пропозиціями.

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