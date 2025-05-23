Если вы ищете работу для пенсионеров в Николаеве, то несколько вариантов могут вам подойти.

Работа для пенсионеров в Николаеве предлагает несколько выгодных вакансий с достойной оплатой и комфортными условиями, сообщает Politeka.

Предприятие на улице Авангардная, 2А ищет охранника , желательно пенсионера, для ночных смен продолжительностью 15 часов, а в праздничные и выходные — по 24 часа. Зарплата составляет от 8500 гривен в месяц, что дает возможность стабильно зарабатывать, работая в удобное для себя время.

Еще одно интересное предложение – водитель на автомобиль ГАЗель (Соболь пассажирская) для предприятия в районе Матвеевской развилки. График – 2 через 2, официальное трудоустройство с соцпакетом и заработная плата от 12 000 гривен. Возраст не имеет значения, ведь пожилые люди тоже могут рассчитывать на эту работу.

Кроме этого, нужен кладовщик на предприятие ФЛП Пшеничная О.И. по адресу ул. Старокрепостная, 1з (остановка Хладокомбинат). Обязанности включают приём, выдачу и инвентаризацию товаров. График – с понедельника по субботу, утренние изменения. Зарплата – от 13 000 до 15 000 гривен, что делает эту вакансию идеальной для активных лиц пенсионного возраста, которые ищут стабильную и комфортную деятельность.

Работа для пенсионеров в Николаеве становится все доступнее, поэтому следует не упустить возможность и воспользоваться этими предложениями.

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