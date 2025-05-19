Подорожчання продуктів у Миколаєві вже вплинуло на становище місцевих жителів, які змушені адаптуватися до ситуації.

Подорожчання продуктів у Миколаєві стало відчутним для споживачів уже в середині травня, повідомляє Politeka.

За інформацією порталу Мінфін, за останній місяць суттєво зросли ціни на м’ясні продукти, фрукти та молочні вироби.

Зокрема, середня вартість буженини «Ятрань» зросла на понад 32 грн за кілограм, досягнувши 603,53. Найдорожче м’ясо продається в Novus — 639 за кг, а найвигідніше — в Megamarket за 529,6.

Яблука українського виробництва подорожчали ще стрімкіше — з 46,94 грн у квітні до 57,09 у травні. Найвища ціна зафіксована у Metro — 59,18 за кг. У мережі АТБ яблука сорту «Голден» коштують 62,95, що є найдорожчим показником серед роздрібних точок.

Свинина (грудинка) також додала у вартості — плюс 8,22 гривень. Зараз середній показник становить 211,45 за кг, з максимумом у Megamarket — 229 гривень. Не відстає і хліб пшеничний — нарізка на 650 грамів наразі коштує 43,65, тоді як у квітні середня ціна була 41,53.

Серед молочних продуктів незначне зростання зафіксовано на сметану «Президент» 15% — до 53,99 грн за 350 грамів.

Щодо місцевих магазинів Миколаїва, то в мережі АТБ розцінки наразі такі — сметана «Своя Лінія» 400 г за 48,80 грн, яйця «Ясенсвіт» (30 шт, С1)— 230,80, яблуко Голден - 62,95.

Подорожчання продуктів у Миколаєві спостерігається на тлі загального зростання індексу споживчих цін і може вказувати на подальші зміни в ціновій політиці мережевих супермаркетів.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Дніпрі: цінники нестримно повзуть вгору, що відбувається в магазинах.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба у Дніпрі: ціни знову підскочили і продовжують зростати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання кави в Одесі: ціни досягли рекорду і продовжують зростати, що відбувається.