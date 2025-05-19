Подорожание продуктов в Николаеве уже повлияло на положение местных жителей, вынужденных адаптироваться к ситуации.

Подорожание продуктов в Николаеве стало ощутимым для потребителей уже в середине мая, сообщает Politeka.

По информации портала Минфин , за последний месяц существенно выросли цены на мясные продукты, фрукты и молочные изделия.

В частности, средняя стоимость буженины «Ятрань» выросла более чем на 32 грн за килограмм, достигнув 603,53. Самое дорогое мясо продается в Novus – 639 за кг, а выгоднее всего – в Megamarket за 529,6.

Яблоки украинского производства подорожали еще быстрее – с 46,94 грн в апреле до 57,09 в мае. Самая высокая цена зафиксирована у Metro – 59,18 за кг. В сети АТБ яблоки сорта Голден стоят 62,95, что является самым дорогим показателем среди розничных точек.

Свинина (грудинка) также прибавила в стоимости – плюс 8,22 гривен. Сейчас средний показатель составляет 211,45 за кг, с максимумом у Megamarket – 229 гривен. Не отстает и хлеб пшеничный — нарезка на 650 граммов стоит 43,65, тогда как в апреле средняя цена была 41,53.

Среди молочных продуктов незначительный рост зафиксирован на сметану "Президент" 15% - до 53,99 грн за 350 граммов.

Что касается местных магазинов Николаева, то в сети АТБ расценки сейчас такие — сметана «Своя Линия» 400 г за 48,80 грн, яйца «Ясенсвит» (30 шт, С1) — 230,80, яблоко Голден – 62,95.

Подорожание продуктов в Николаеве наблюдается на фоне всеобщего роста индекса потребительских цен и может указывать на дальнейшие изменения в ценовой политике сетевых супермаркетов.

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