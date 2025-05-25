Якщо ви в пошуках роботи для пенсіонерів у Сумах, то вам варто переглянути кілька цих вакансій.

Робота для пенсіонерів у Сумах стає все більш доступною завдяки декільком актуальним вакансіям, які пропонують гідну оплату та зручні умови, повідомляє Politeka.

Зокрема, потрібен кухар із навичками користування фритюром для приготування чебуреків та інших страв у напрямку фаст-фуд. Зарплата на цій посаді становить від 12 000 до 15 000 гривень на місяць, праця сезонна з повним робочим днем, що підходить як для молодих працівників, так і для пенсіонерів, які шукають підробіток.

Крім того, у Сумах терміново потрібен водій у службу ритуальних послуг із зручним графіком роботи з 8:00 до 18:00. Оплата становить від 20 000 до 35 000 гривень на місяць, із щоденною ставкою та гарантованим відсотком. Виплати проводяться регулярно кожні два тижні. Це робота, що підходить для відповідальних і порядних людей, які хочуть стабільний дохід.

Також є вакансія для водія з досвідом керування категоріями ВЕ, С1Е або СЕ, який має виїжджати за кордон у воєнний час. Особливо заохочуються люди пенсійного віку, батьки трьох дітей, а також ті, хто перебуває на обліку в військкоматі або списаний зі служби. Зарплата на цій посаді від 35 000 до 45 000 гривень на місяць.

Робота для пенсіонерів у Сумах дає можливість отримувати стабільний дохід, залишатися активними і мати зручний графік. За всіма питаннями можна звертатися за телефонами, вказаними в оголошеннях.

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