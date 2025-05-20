Безкоштовні продукти для ВПО в Сумській області можна отримати за вказаною адресою.

Безкоштовні продукти для ВПО в Сумській області надаються для того, щоб підтримати українців у складних обставинах, повідомляє Politeka.

Про можливість отримання допомоги інформує Садівська громада.

Так, можна буде отримати підтримку 21 та 22 травня у селі Сад на вулиці Паркова, 1, де працюватиме гуманітарний штаб. Він буде відкритий у середу та четвер з 10:00 до 14:00. Допомога призначена для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у селах Сад, Любачеве, Журавлине, Никонці, Єлисеєнкове, Шапошникове та Ясени.

Для отримання допомоги необхідно мати документи, які підтверджують статус ВПО. Звертатися слід безпосередньо до гуманітарного штабу, який працює за адресою: с. Сад, вул. Паркова, 1. Надання підтримки організоване місцевою владою та координаційними структурами гуманітарної підтримки населення.

Жителів Низівського, Шпилівського, Терешківського, Сульського, Голубівського та Великовільмівського — просять слідкувати за офіційними повідомленнями щодо подальших дат і місць видачі допомоги.

Нагадаємо, що безкоштовні продукти для ВПО в Сумській області видаються відповідно до затверджених списків категорій населення, які мають право на отримання гуманітарної підтримки. Усім, хто відповідає цим критеріям, варто скористатися можливістю та вчасно звернутися до пункту видачі.

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