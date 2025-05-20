Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области предоставляются для того, чтобы поддержать украинцев в сложных обстоятельствах, сообщает Politeka.
О возможности получения помощи информирует Садовская община .
Да, можно будет получить поддержку 21 и 22 мая в селе Сад на улице Парковая, 1, где будет работать гуманитарный штаб. Он будет открыт в среду и четверг с 10:00 до 14:00. Помощь предназначена для внутренне перемещенных лиц, проживающих в селах Сад, Любачево, Журавлино, Никонцы, Елисеенково, Шапошниково и Ясени.
Для получения помощи необходимо иметь документы, подтверждающие статус ВПЛ. Обращаться следует непосредственно в гуманитарный штаб, работающий по адресу: с. Сад, ул. Парковая, 1. Оказание поддержки организовано местными властями и координационными структурами гуманитарной поддержки населения.
Жителей Низовского, Шпиловского, Терешковского, Сульского, Голубовского и Великовольмовского просят следить за официальными сообщениями относительно дальнейших дат и мест выдачи помощи.
Напомним, что бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области выдаются в соответствии с утвержденными списками категорий населения, имеющими право на получение гуманитарной поддержки. Всем, кто отвечает этим критериям, следует воспользоваться возможностью и своевременно обратиться в пункт выдачи.
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