Если вы в поиске работы пенсионером в Сумах, то вам стоит просмотреть несколько этих вакансий.

Работа для пенсионеров в Сумах становится все более доступной благодаря нескольким актуальным вакансиям, предлагающим достойную оплату и удобные условия, сообщает Politeka.

В частности, нужен повар с навыками использования фритюра для приготовления чебуреков и других блюд в направлении фаст-фуд. Зарплата на этом посту составляет от 12 000 до 15 000 гривен в месяц, сезонный труд с полным рабочим днем, подходящая как для молодых работников, так и для пенсионеров, ищущих подработку.

Кроме того, в Сумах срочно требуется водитель в службу ритуальных услуг с удобным рабочим графиком с 8:00 до 18:00. Оплата составляет от 20 000 до 35 000 гривен в месяц с ежедневной ставкой и гарантированным процентом. Выплаты производятся регулярно каждые две недели. Это работа, подходящая для ответственных и порядочных людей, желающих стабильный доход.

Также есть вакансия для водителя с опытом управления категориями ВЭ, С1Э или СЭ, который должен уезжать за границу в военное время. Особенно поощряются люди пенсионного возраста, родители троих детей, а также состоящие на учете в военкомате или списанный со службы. Зарплата в этой должности от 35 000 до 45 000 гривен в месяц.

Работа для пенсионеров в Сумах позволяет получать стабильный доход, оставаться активными и иметь удобный график. По всем вопросам можно обращаться по телефонам, указанным в объявлениях.

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