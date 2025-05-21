Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається для покриття термінових потреб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається благодійною організацією Карітас у різних напрямках та областях України, повідомляє Politeka.net.

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Метою проєкту в Харківській області є підтримка внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів, які постраждали внаслідок війни, шляхом надання фінансової підтримки для опалення осель у холодну пору року.

У межах ініціативи передбачена одноразова грошова виплата для:

придбання твердого палива (дрова, вугілля, брикети);

оплати комунальних послуг (газ, електроенергія).

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Програма була започаткована ще у лютому 2018 року в межах програми «Простір підтримки», як відповідь на запит громади щодо надання гумпідтримки. Ініціативу реалізували фахівці Кризового та Ресурсного центрів.

Гуманітарна допомога в Запоріжжі також надається:

внутрішньо переміщеним особам,

місцевим мешканцям із низьким рівнем доходів (пенсіонерам, людям з інвалідністю тощо),

людям, які переживають кризові ситуації.

Графік роботи: Вівторок та п’ятниця: 10:00 – 13:00. Адреса: вул. Семафорна, 8. Телефон для довідок: 050-322-46-00.

Багатосекторна гуманітарна допомога постраждалим від війни в Україні

Мета — підтримати українців, які постраждали внаслідок війни, шляхом забезпечення їх безпечним житлом, доступом до базових гігієнічних засобів та можливістю тимчасового працевлаштування.

Передбачено наступні види підтримки:

проведення простих ремонтів житла, пошкодженого внаслідок обстрілів;

надання комплектів для аварійного укриття;

забезпечення гігієнічними наборами для чоловіків, жінок, дітей, а також людей з особливими потребами;

виплати за виконання тимчасових робіт.

Консультацію та детальну інформацію можна за телефонами:

гаряча лінія: 0800-336-734.

додатковий номер: 050-449-2109.

(у будні дні з 09:30 до 16:00).

Emergency Appeal 24 в Харкові та області

Мета — забезпечити першочергові потреби людей, які постраждали внаслідок повномасштабної війни в Україні, та сприяти їхньому відновленню в безпечних і гідних умовах.

Види гуманітарної допомоги для пенсіонерів, які надаються в межах проєкту:

засоби гігієни (індивідуальні набори для жінок, чоловіків, дітей та людей з інвалідністю);

продуктові пакунки з базовими продуктами харчування;

спальні мішки для тимчасового прихистку.

Окрім цього, організовано транзитний пункт підтримки для евакуйованих осіб, де надається необхідна інформація. За консультацією потрібно звертатись за телефоном: 0-800-336-734.

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