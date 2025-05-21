Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається благодійною організацією Карітас у різних напрямках та областях України, повідомляє Politeka.net.
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Метою проєкту в Харківській області є підтримка внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів, які постраждали внаслідок війни, шляхом надання фінансової підтримки для опалення осель у холодну пору року.
У межах ініціативи передбачена одноразова грошова виплата для:
- придбання твердого палива (дрова, вугілля, брикети);
- оплати комунальних послуг (газ, електроенергія).
Соціальний гардероб
Програма була започаткована ще у лютому 2018 року в межах програми «Простір підтримки», як відповідь на запит громади щодо надання гумпідтримки. Ініціативу реалізували фахівці Кризового та Ресурсного центрів.
Гуманітарна допомога в Запоріжжі також надається:
- внутрішньо переміщеним особам,
- місцевим мешканцям із низьким рівнем доходів (пенсіонерам, людям з інвалідністю тощо),
- людям, які переживають кризові ситуації.
Графік роботи: Вівторок та п’ятниця: 10:00 – 13:00. Адреса: вул. Семафорна, 8. Телефон для довідок: 050-322-46-00.
Багатосекторна гуманітарна допомога постраждалим від війни в Україні
Мета — підтримати українців, які постраждали внаслідок війни, шляхом забезпечення їх безпечним житлом, доступом до базових гігієнічних засобів та можливістю тимчасового працевлаштування.
Передбачено наступні види підтримки:
- проведення простих ремонтів житла, пошкодженого внаслідок обстрілів;
- надання комплектів для аварійного укриття;
- забезпечення гігієнічними наборами для чоловіків, жінок, дітей, а також людей з особливими потребами;
- виплати за виконання тимчасових робіт.
Консультацію та детальну інформацію можна за телефонами:
- гаряча лінія: 0800-336-734.
- додатковий номер: 050-449-2109.
(у будні дні з 09:30 до 16:00).
Emergency Appeal 24 в Харкові та області
Мета — забезпечити першочергові потреби людей, які постраждали внаслідок повномасштабної війни в Україні, та сприяти їхньому відновленню в безпечних і гідних умовах.
Види гуманітарної допомоги для пенсіонерів, які надаються в межах проєкту:
- засоби гігієни (індивідуальні набори для жінок, чоловіків, дітей та людей з інвалідністю);
- продуктові пакунки з базовими продуктами харчування;
- спальні мішки для тимчасового прихистку.
Окрім цього, організовано транзитний пункт підтримки для евакуйованих осіб, де надається необхідна інформація. За консультацією потрібно звертатись за телефоном: 0-800-336-734.
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