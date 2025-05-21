Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется благотворительной организацией Каритас по разным направлениям и областям Украины, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, какие программы открыты для оказавшихся в затруднительном положении украинцев.
Зимняя помощь 2024-2025 года
Целью проекта в Харьковской области является поддержка внутренне перемещенных лиц и местных жителей, пострадавших в результате войны, путем предоставления финансовой поддержки для отопления жилья в холодное время года.
В рамках инициативы предусмотрена единовременная денежная выплата для:
- приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты);
- оплаты коммунальных услуг (газ, электроэнергия)
Социальный гардероб
Программа была начата еще в феврале 2018 года в рамках программы «Пространство поддержки», как ответ на запрос общины о предоставлении гуманитарной поддержки. Инициативу реализовали специалисты Кризисного и Ресурсного центров.
Гуманитарная помощь в Запорожье также предоставляется:
- внутренне перемещенным лицам,
- местным жителям с низким уровнем доходов (пенсионерам, людям с инвалидностью и т.п.),
- людям, переживающим кризисные ситуации.
График работы: Вторник и пятница: 10:00 – 13:00. Адрес: ул. Семафорная, 8. Телефон для справок: 050-322-46-00.
Многосекторная гуманитарная помощь пострадавшим от войны в Украине
Цель — поддержать украинцев, пострадавших в результате войны путем обеспечения их безопасным жильем, доступа к базовым гигиеническим средствам и возможностью временного трудоустройства.
Предусмотрены следующие виды поддержки:
- проведение простых ремонтов жилья, поврежденного в результате обстрелов;
- предоставление комплектов для аварийного укрытия;
- обеспечение гигиеническими наборами для мужчин, женщин, детей, а также людей с особыми потребностями;
- выплаты за выполнение временных работ.
Консультацию и подробную информацию можно получить по телефонам:
- горячая линия: 0800-336-734.
- : 050-449-2109.
(в будние дни с 09:30 до 16:00).
Emergency Appeal 24 в Харькове и областе.
Цель — обеспечить первоочередные потребности людей, пострадавших в результате полномасштабной войны в Украине, и способствовать их восстановлению в безопасных и достойных условиях.
Виды гуманитарной помощи для пенсионеров, предоставляемых в рамках проекта:
- средства гигиены (индивидуальные наборы для женщин, мужчин, детей и людей с инвалидностью);
- продуктовые пакеты с базовыми продуктами питания;
- спальные мешки для временного укрытия.
Кроме того, организован транзитный пункт поддержки для эвакуированных лиц, где предоставляется необходимая информация. За консультацией следует обращаться по телефону: 0-800-336-734.
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