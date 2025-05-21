Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется для покрытия срочных нужд.

Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется благотворительной организацией Каритас по разным направлениям и областям Украины, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, какие программы открыты для оказавшихся в затруднительном положении украинцев.

Зимняя помощь 2024-2025 года

Целью проекта в Харьковской области является поддержка внутренне перемещенных лиц и местных жителей, пострадавших в результате войны, путем предоставления финансовой поддержки для отопления жилья в холодное время года.

В рамках инициативы предусмотрена единовременная денежная выплата для:

приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты);

оплаты коммунальных услуг (газ, электроэнергия)

Социальный гардероб

Программа была начата еще в феврале 2018 года в рамках программы «Пространство поддержки», как ответ на запрос общины о предоставлении гуманитарной поддержки. Инициативу реализовали специалисты Кризисного и Ресурсного центров.

Гуманитарная помощь в Запорожье также предоставляется:

внутренне перемещенным лицам,

местным жителям с низким уровнем доходов (пенсионерам, людям с инвалидностью и т.п.),

людям, переживающим кризисные ситуации.

График работы: Вторник и пятница: 10:00 – 13:00. Адрес: ул. Семафорная, 8. Телефон для справок: 050-322-46-00.

Многосекторная гуманитарная помощь пострадавшим от войны в Украине

Цель — поддержать украинцев, пострадавших в результате войны путем обеспечения их безопасным жильем, доступа к базовым гигиеническим средствам и возможностью временного трудоустройства.

Предусмотрены следующие виды поддержки:

проведение простых ремонтов жилья, поврежденного в результате обстрелов;

предоставление комплектов для аварийного укрытия;

обеспечение гигиеническими наборами для мужчин, женщин, детей, а также людей с особыми потребностями;

выплаты за выполнение временных работ.

Консультацию и подробную информацию можно получить по телефонам:

горячая линия: 0800-336-734.

: 050-449-2109.

(в будние дни с 09:30 до 16:00).

Emergency Appeal 24 в Харькове и областе.

Цель — обеспечить первоочередные потребности людей, пострадавших в результате полномасштабной войны в Украине, и способствовать их восстановлению в безопасных и достойных условиях.

Виды гуманитарной помощи для пенсионеров, предоставляемых в рамках проекта:

средства гигиены (индивидуальные наборы для женщин, мужчин, детей и людей с инвалидностью);

продуктовые пакеты с базовыми продуктами питания;

спальные мешки для временного укрытия.

Кроме того, организован транзитный пункт поддержки для эвакуированных лиц, где предоставляется необходимая информация. За консультацией следует обращаться по телефону: 0-800-336-734.

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Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: какую поддержку можно получить.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: необходимо подпадать под один из критериев.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто именно имеет право на выплаты от ООН.