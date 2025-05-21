Ця гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі була започаткована ще у лютому 2018 року.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається у вигляді безкоштовного одягу від благодійної організації Карітас, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила прес-служба організації.

У благодійній організації «БФ Карітас» діє ініціатива під назвою «Соціальний гардероб» — це місце, де кожен, хто опинився в складних життєвих обставинах, може безкоштовно отримати одяг або взуття за потребою.

Ця програма була започаткована ще у лютому 2018 року в межах програми «Простір підтримки», як відповідь на запит громади щодо надання гумдопомоги. Ініціативу реалізували фахівці Кризового та Ресурсного центрів.

Кому допомагає «Соціальний гардероб»?

Гуманітарна допомога в Запоріжжі надається:

внутрішньо переміщеним особам,

місцевим мешканцям із низьким рівнем доходів (пенсіонерам, тощо),

людям, які переживають кризові ситуації.

В асортименті – чистий та придатний до вжитку одяг, взуття, який постійно оновлюється та сортується волонтерами. Вони охоче допоможуть підібрати потрібні речі.

Ви також можете долучитися до доброї справи. Якщо маєте можливість, ви можете передати до гардеробу:

одяг і взуття (у хорошому стані),

іграшки,

посуд,

постільну білизну, рушники,

засоби гігієни тощо.

Графік роботи: Вівторок та п’ятниця: 10:00 – 13:00. Адреса: вул. Семафорна, 8. Телефон для довідок: 050-322-46-00.

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