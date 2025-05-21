Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в виде бесплатной одежды благотворительной организации Каритас, сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыла пресс-служба организации.
В благотворительной организации «БФ Каритас» действует инициатива под названием «Социальный гардероб» — место, где каждый, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, может бесплатно получить одежду или обувь по необходимости.
Эта программа была начата еще в феврале 2018 года в рамках программы «Пространство поддержки», как ответ на запрос общины о предоставлении гумпомощи. Инициативу реализовали специалисты Кризисного и Ресурсного центров.
Кому помогает "Социальный гардероб"?
Гуманитарная помощь в Запорожье предоставляется:
- внутренне перемещенным лицам,
- местным жителям с низким уровнем доходов (пенсионерам и т.п.),
- людям, переживающим кризисные ситуации.
В ассортименте – чистая и пригодная к употреблению одежда, обувь , которая постоянно обновляется и сортируется волонтерами. Они охотно помогут подобрать нужные вещи.
Вы также можете приобщиться к хорошему делу. Если у вас есть возможность, вы можете передать в гардероб:
- одежда и обувь (в хорошем состоянии),
- игрушки,
- посуда,
- постельное белье, полотенца,
- средства гигиены и т.д.
График работы: Вторник и пятница: 10:00 – 13:00. Адрес: ул. Семафорная, 8. Телефон для справок: 050-322-46-00.
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