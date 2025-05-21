Эта гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье была начата еще в феврале 2018 года.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в виде бесплатной одежды благотворительной организации Каритас, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла пресс-служба организации.

В благотворительной организации «БФ Каритас» действует инициатива под названием «Социальный гардероб» — место, где каждый, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, может бесплатно получить одежду или обувь по необходимости.

Эта программа была начата еще в феврале 2018 года в рамках программы «Пространство поддержки», как ответ на запрос общины о предоставлении гумпомощи. Инициативу реализовали специалисты Кризисного и Ресурсного центров.

Кому помогает "Социальный гардероб"?

Гуманитарная помощь в Запорожье предоставляется:

внутренне перемещенным лицам,

местным жителям с низким уровнем доходов (пенсионерам и т.п.),

людям, переживающим кризисные ситуации.

В ассортименте – чистая и пригодная к употреблению одежда, обувь , которая постоянно обновляется и сортируется волонтерами. Они охотно помогут подобрать нужные вещи.

Вы также можете приобщиться к хорошему делу. Если у вас есть возможность, вы можете передать в гардероб:

одежда и обувь (в хорошем состоянии),

игрушки,

посуда,

постельное белье, полотенца,

средства гигиены и т.д.

График работы: Вторник и пятница: 10:00 – 13:00. Адрес: ул. Семафорная, 8. Телефон для справок: 050-322-46-00.

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