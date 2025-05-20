Синоптики порадували новинами про довгоочікуване потепління та дали прогноз погоди для Харкова та області на 21 травня 2025 року.

Прогноз погоди в Харкові та області на середу, 21 травня 2025 року, передбачає відчутне потепління, але з дощами, грозами та сильним вітром, пише Politeka.

Як розповіли експерти Укргідрометцентру, над територією України в середу формуватиметься поле підвищеного атмосферного тиску. Через це хмарність зменшиться, тож сонце зможе добре розігріти повітря.

У Харкові та області, відповідно до прогнозу погоди на 21 травня, хмарно з проясненнями. В нічні години очікуються невеликі короткочасні дощі, вранці на регіон опуститься слабкий туман, а протягом дня місцями знову пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливо з грозами.

Вітер очікується західного напрямку, досить сильний, 7-12 метрів за секунду, повідомляє Politeka.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, температура повітря по області вночі становитиме +8+10 градусів, вдень підніметься до +19+21 тепла.

У Харкові ж прогноз погоди на 21 травня обіцяє в нічні години +8+10 градусів, в денні – до +19+21, також із невеликими опадами, вранішнім туманом і сильним вітром.

Далі, за словами синоптиків, температура повітря в регіоні продовжить поступово зростати. Вже в четвер термометри покажуть до +18+23, в пʼятницю до +20+25, а в суботу до +22+27. Але, на жаль, періодичні дощі з грозами триватимуть, а вітер може посилитися до 9-14 метрів за секунду.

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