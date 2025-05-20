Синоптики обрадовали новостями о долгожданном потеплении и дали прогноз погоды для Харькова и области на 21 мая 2025 года.

Прогноз погоды в Харькове и области на среду, 21 мая 2025 года, предполагает ощутимое потепление, но с дождями, грозами и сильным ветром, пишет Politeka.

Как рассказали эксперты Укргидрометцентра, над территорией Украины в среду будет формироваться поле повышенного атмосферного давления. Из-за этого облачность уменьшится, поэтому солнце сможет хорошо разогреть воздух.

В Харькове и области, согласно прогнозу погоды на 21 мая, облачно с прояснениями. В ночные часы ожидаются кратковременные дожди, утром на регион опустится слабый туман, а в течение дня местами снова пройдут небольшие кратковременные дожди, возможно с грозами.

Ветер ожидается западного направления, достаточно сильный, 7-12 метров в секунду, сообщает Politeka.

По данным регионального центра по гидрометеорологии, температура воздуха по области ночью составит +8+10 градусов, днем ​​поднимется до +19+21 тепла.

В Харькове прогноз погоды на 21 мая обещает в ночные часы +8+10 градусов, в дневные – до +19+21, также с небольшими осадками, утренним туманом и сильным ветром.

Далее, по словам синоптиков, температура воздуха в регионе будет продолжать постепенно расти. Уже в четверг термометры покажут до +18+23, в пятницу до +20+25, а в субботу до +22+27. Но, к сожалению, периодические дожди с грозами продлятся, а ветер может усилиться до 9-14 метров в секунду.

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