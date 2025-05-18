Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 19 по 25 травня зробили синоптики та розкрили, чого очікувати.

Синоптики розкрили прогноз погоди у Харкові на тиждень з 19 по 25 травня, весна в ці дні подарує неприємні сюрпризи, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 19 по 25 травня. У понеділок 19-ого числа: день протримається досить похмурим. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері - дрібний дощ. Температура повітря сягне максимум +17°C.

У вівторок, 20.05: повітря прогріється до +19°C. У другій половині дня йтимуть опади, до цього моменту небо буде вкрите хмарами.

Середа, 21.05: очікується безхмарна пора, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Температурні коливання — від +10 до +18°C.

Четвер, 22 травня: вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Впродовж дня температура триматиметься в межах +11…+21°C.

У п’ятницю, 23.05: зберігатиметься хмарність. З середини дня і до його кінця йтиме злива. Температура повітря триматиметься в межах +13…+20°C.

Субота, 24.05: буде переважно похмурою, проте сонце іноді буде радувати містян. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура коливатиметься від +13 до +19°C.

У неділю 25-ого: небо не проясниться. Опадів не очікується. Температурні показники — від +12 до +19°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень 19 по 25 травня обіцяє потепління, проте з опадами.

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