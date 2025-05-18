Прогноз погоды в Харькове на неделю с 19 по 25 мая сделали синоптики и раскрыли, чего ожидать.

Синоптики раскрыли прогноз погоды в Харькове на неделю с 19 по 25 мая, весна в эти дни подарит неприятные сюрпризы, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 19 по 25 мая. В понедельник 19 числа: день продержится довольно пасмурным. Днем ожидается сильный дождь с грозой, вечером - мелкий дождь. Температура воздуха достигает максимума +17°C.

Во вторник, 20.05: воздух прогреется до +19°C. Во второй половине дня будут идти осадки, к этому моменту небо будет покрыто облаками.

Среда, 21.05: ожидается безоблачная пора, а днем ​​и вечером небо будет укрываться за облаками. Температурные колебания от +10 до +18°C.

Четверг, 22 мая: днем ​​возможна небольшая облачность. Днем, вероятно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера. В течение дня температура будет держаться в пределах +11…+21°C.

В пятницу, 23.05: будет сохраняться облачность. С середины дня и до его конца будет идти ливень. Температура воздуха будет держаться в пределах +13…+20°C.

Суббота, 24.05: будет преимущественно пасмурной, однако солнце иногда будет радовать горожан. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен окончиться. Температура будет колебаться от +13 до +19°C.

В воскресенье 25-го: небо не прояснится. Осадков не ожидается. Температурные показатели от +12 до +19°C. Следовательно, прогноз погоды в Харькове на неделю 19 по 25 мая обещает потепление, однако с осадками.

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