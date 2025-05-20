Обмеження руху в Києві здійснюється у межах програми покращення дорожньої інфраструктури столиці.

Із 21 травня до 15 липня на столичних дорогах запроваджується обмеження руху в Києві, повідомляє Politeka.

Йдеться про часткове перекриття вулиці Віктора Некрасова через проведення дорожніх робіт. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Роботи триватимуть понад півтора місяця — до середини липня. Комунальні служби планують відремонтувати проїжджу частину на ділянці від вулиці Івана Виговського у напрямку вулиці Білицької.

З метою мінімізації незручностей, ремонт виконуватимуть поетапно. Рух транспорту буде частково обмежено в обох напрямках, аби забезпечити можливість проїзду під час виконання основних етапів робіт.

У «Київавтодорі» звернулися до водіїв із проханням поставитися до ситуації з розумінням та враховувати обмеження руху в Києві під час складання маршрутів у вказаний період.

Міська влада закликає мешканців заздалегідь планувати свої поїздки та за можливості обирати альтернативні шляхи пересування.

Ремонт проводять у межах програми покращення дорожньої інфраструктури столиці.

У разі зміни графіку або маршруту робіт «Київавтодор» обіцяє повідомити додатково. Слідкуйте за офіційними оновленнями, щоб уникнути незручностей у дорозі. Також, за можливості, ви можете обирати альтернативні маршрути.

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