Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для ВПО в Києві, то ці кілька варіантів можуть вам сподобатися.

Для внутрішньо переміщених осіб з’явилися нові можливості отримати безкоштовне житло для ВПО в Києві, повідомляє Politeka.

Небайдужі українці пропонують не лише тимчасовий дах над головою, а й підтримку в побутових питаннях. Ці ініціативи особливо актуальні для жінок із дітьми, людей старшого віку та тих, хто потребує допомоги у складних життєвих обставинах.

Одна з актуальних пропозицій — безкоштовне житло та харчування для жінки з дитиною. Умови максимально лояльні: оплачувати комунальні послуги не потрібно, усе забезпечується власниками. З усіх питань просять звертатися через Viber, де нададуть повну інформацію.

Ще один варіант — для жінки 45–50 років, яка перебуває в статусі ВПО. Квартира пропонується в обмін на допомогу у догляді за людиною з інвалідністю. Власник зазначає, що готовий обговорити деталі телефоном і знайти прийнятний формат співпраці. Йдеться саме про підтримку, а не про повноцінну роботу.

Крім того, у столиці пропонують двокімнатну квартиру. Більш детальна інформація доступна телефоном. Власник просить не турбувати після 21:00, але запевняє, що готовий надати відповіді на всі питання у зручний час. Це — хороша можливість для переселенців, які прагнуть розпочати нове життя.

Безкоштовне житло для ВПО в Києві — це не просто ініціатива, а важливий крок до стабільності та спокою для тих, хто був змушений залишити свої домівки.

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