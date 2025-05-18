Мешканці столиці знову стикаються з сезонним явищем, яке вже стало своєрідною традицією, йдеться про відключення води в Києві на тиждень з 19 по 25 травня.

Відключення води в Києві на тиждень з 19 по 25 травня проводиться в межах щорічної підготовки до опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Гаряче водопостачання тимчасово припинять не через аварії, а з цілком запланованих причин. Підприємство "Київтеплоенерго" проводить гідравлічні випробування, аби виявити слабкі місця в системі теплопостачання ще до початку холодів.

Відключення води в Києві на тиждень з 19 по 25 травня відбудуться через те, що фахівці перевіряють труби під високим тиском, щоб упевнитися в їхній герметичності. Це дозволяє зменшити ризик аварій взимку, коли навантаження на мережі зростає в рази.

І хоча без гарячого душу залишитися неприємно, така профілактика допомагає уникнути більш серйозних проблем у мороз. Цьогоріч перевірки стартували з 14 числа і вже охопили чотири великі теплоджерела.

Роботи тривають щонайменше 14 днів на кожному об’єкті. Тобто, відключення води в Києві на тиждень з 19 по 25 травня — лише частина більшого графіка. Під гарячу руку гідравлічних випробувань потрапили Оболонський і Подільський райони, де з до 27 числа мешканцям доведеться терпіти незручності.

А до 28- го без теплого душу доведеться бути мешканцям в Шевченківському, Голосіївському, Солом’янському, Печерському та Дарницькому районах. Причиною стали технічні роботи на теплоджерелах СТ-2, ТЕЦ-5, СТ-1 та РК Молодь.

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