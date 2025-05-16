Подорожчання проїзду в Київській області називають вимушеним кроком, який допоможе утримувати транспортні маршрути в належному стані.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося мешканців Фастова, повідомляє Politeka.

Як інформує офіційний сайт Фастівської міської ради, з 1 травня 2025 року вартість проїзду в міських автобусах зросла до 15 гривень. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Фастівської міської ради на підставі чинного законодавства та Методики розрахунку тарифів, затвердженої Міністерством транспорту України.

Підвищення пов’язане зі зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, витратами на технічне обслуговування транспорту, закупівлю запчастин та інші обов’язкові складові, які забезпечують стабільне та безпечне перевезення пасажирів у місті.

Рішення зафіксовано в документі №214 від 23 квітня 2025 року. У ньому також надано докладне обґрунтування зміни тарифів, зокрема аналіз економічних чинників, які вплинули на нову ціну. За словами представників виконавчого комітету, підвищення стало вимушеним кроком для недопущення збоїв у роботі громадського транспорту та збереження робочих місць.

Подорожчання проїзду в Київській області є частиною загальної тенденції зростання вартості комунальних і транспортних послуг, яку спостерігають у низці міст регіону. У міськраді запевняють, що нові тарифи відповідають реальним витратам перевізників і дозволять утримувати транспортні маршрути в належному стані.

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