Подорожание проезда в Киевской области называют вынужденным шагом, который поможет удерживать транспортные маршруты в надлежащем состоянии.

Подорожание проезда в Киевской области коснулось жителей Фастова, сообщает Politeka.

Как сообщает официальный сайт Фастовского городского совета , с 1 мая 2025 года стоимость проезда в городских автобусах выросла до 15 гривен. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Фастовского городского совета на основании действующего законодательства и методики расчета тарифов, утвержденной Министерством транспорта Украины.

Повышение связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, расходами на техническое обслуживание транспорта, закупку запчастей и другие обязательные составляющие, обеспечивающие стабильную и безопасную перевозку пассажиров в городе.

Решение зафиксировано в документе №214 от 23 апреля 2025 года. В нем также дано подробное обоснование изменения тарифов, в частности анализ экономических факторов, повлиявших на новую цену. По словам представителей исполнительного комитета, повышение стало вынужденным шагом для недопущения сбоев в работе общественного транспорта и сохранения рабочих мест.

Подорожание проезда в Киевской области является частью общей тенденции роста стоимости коммунальных и транспортных услуг, наблюдаемых в ряде городов региона. В горсовете уверяют, что новые тарифы соответствуют реальным расходам перевозчиков и позволят удерживать транспортные маршруты в надлежащем состоянии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график поездов из Киева в мае: "Укрзализныця" сделала важное предупреждение.

Також Politeka писала, Новый график поездов из Киева: в "Укрзализныце" сделали предупреждение.

Как Politeka писала Новый график поездов из Львова: "Укрзализныця" предупредила об изменениях.