Новий графік руху поїздів із Києва передбачає впровадження низки змін, про які варто знати пасажирам Укрзалізниці.

«Укрзалізниця» запровадила новий графік руху поїздів із Києва та оголосила про запуск додаткового поїзда у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку, передає Politeka.net.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

В Україні запустили новий поїзд. Він курсуватиме між одними з найбільших міст країни – Києвом і Дніпром. Втім, тимчасово – лише 16 і 18, 25 травня та 1 червня.

Новий потяг отримав номер 220/219. Згідно з повідомленням "Укрзалізниці", оновлений маршрут з’єднає столицю з Дніпром і матиме зупинки на станціях Кам’янське (в обох напрямках) та станції ім. Тараса Шевченка у місті Сміла (у напрямку до Києва).

Особливості поїзда

Поїзд складатиметься з купейних вагонів із сидячими місцями, а також вагонів класу СВ з комфортними спальними місцями.

Варто знати: у купейних вагонах непарні місця розташовані біля вікна, а парні – ближче до дверей купе (до проходу).

Новий графік руху поїздів із Києва виглядає наступним чином:

Зі столиці – щоденний виїзд о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36.

З Дніпра – відправлення о 08:15, прибуття до столиці о 16:17.

Де придбати квитки: квитки можна купити: у мобільному додатку "Укрзалізниці"; на офіційному сайті перевізника; у залізничних касах.

Ціни на поїздку 16 травня з Києва: вагон 1 класу – 702,84 грн та люкс (СВ) – 1900,62 грн.

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