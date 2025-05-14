Новый график движения поездов из Киева предполагает введение ряда изменений, о которых следует знать пассажирам Укрзализныци.

"Укрзализныця" ввела новый график движения поездов из Киева и объявила о запуске дополнительного состава в связи с ростом пассажиропотока, передает Politeka.net.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

В Украине запустили новый экспресс. Он будет курсировать между одними из самых больших городов страны – столицей и Днепром. Впрочем, временно – только 16 и 18, 25 мая и 1 июня.

Новый состав получил номер 220/219. Согласно сообщению "Укрзализныци", обновленный маршрут соединит столицу с Днепром и будет иметь остановки на станциях Каменское (в обоих направлениях) и станции им. Тараса Шевченко в городе Смела (по направлению к Киеву).

Особенности состава

Поезд состоит из купейных вагонов с сидячими местами, а также вагонов класса СВ с комфортными спальными местами.

Следует знать: в купейных вагонах нечетные места расположены у окна, а парные – ближе к двери купе (до прохода).

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом:

Из столицы – ежедневный выезд в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36.

С Днепра – отправление в 08:15, прибытие в столицу в 16:17.

Где купить билеты: билеты можно купить: в мобильном приложении "Укрзализныци"; на официальном сайте перевозчика; в железнодорожных кассах.

Цены на поездку: вагон 1 класса – 702,84 грн. и люкс (СВ) – 1900,62 грн.

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