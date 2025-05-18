Жители столицы вновь сталкиваются с уже ставшим своеобразной традицией сезонным явлением, речь идет об отключении воды в Киеве на неделю с 19 по 25 мая.

Отключение воды в Киеве на неделю с 19 по 25 мая производится в рамках ежегодной подготовки к отопительному сезону, сообщает Politeka.

Горячее водоснабжение временно прекратят не по аварии, а по вполне запланированным причинам. Предприятие "Киевтеплоэнерго" проводит гидравлические испытания с тем, чтобы выявить слабые места в системе теплоснабжения еще до начала холодов.

Отключения воды в Киеве на неделю с 19 по 25 мая произойдут из-за того, что специалисты проверяют трубы под высоким давлением, чтобы убедиться в их герметичности. Это позволяет снизить риск аварий зимой, когда нагрузка на сети возрастает в разы.

И хотя без горячего душа остаться неприятно, такая профилактика помогает избежать более серьезных проблем в мороз. В этом году проверки стартовали с 14 числа и уже охватили четыре больших теплоисточника.

Работы длятся не менее 14 дней на каждом объекте. То есть отключение воды в Киеве на неделю с 19 по 25 мая — лишь часть большего графика. Под горячую руку гидравлических испытаний попали Оболонский и Подольский районы, где до 27 числа жителям придется терпеть неудобства.

А до 28-го без теплого душа придется жителям в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах. Причиной стали технические работы на теплоисточниках СТ-2, ТЭЦ-5, СТ-1 и ЖК Молодежь.

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