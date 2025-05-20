Если вы ищете бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве, то эти несколько вариантов могут вам понравиться.

Для внутренне перемещенных лиц появились новые возможности получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве, сообщает Politeka.

Небезразличные украинцы предлагают не только временную крышу над головой, но и поддержку в бытовых вопросах. Эти инициативы особенно актуальны для женщин с детьми, людей постарше и тех, кто нуждается в помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

Одно из актуальных предложений – бесплатное жилье и питание для женщины с ребенком . Условия максимально лояльны: оплачивать коммунальные услуги не нужно, все обеспечивается владельцами. По всем вопросам просят обращаться через Viber, где предоставят полную информацию.

Еще один вариант — для женщины 45–50 лет , которая находится в статусе ВПЛ. Квартира предлагается в обмен на пособие по уходу за человеком с инвалидностью. Владелец отмечает, что готов обсудить детали по телефону и найти приемлемый формат сотрудничества. Речь идет именно о поддержке, а не о полноценной работе.

Кроме того, в столице предлагают двухкомнатную квартиру . Более подробная информация доступна по телефону. Владелец просит не беспокоить после 21:00, но уверяет, что готов ответить на все вопросы в удобное время. Это хорошая возможность для переселенцев, стремящихся начать новую жизнь.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве — это не просто инициатива, а важный шаг к стабильности и спокойствию для тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

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