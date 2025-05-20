Ограничение движения в Киеве осуществляется в рамках программы по улучшению дорожной инфраструктуры столицы.

С 21 мая по 15 июля на столичных дорогах вводится ограничение движения в Киеве, сообщает Politeka.

Речь идет о частичном перекрытии улицы Виктора Некрасова из-за проведения дорожных работ. Об этом сообщили в УК "Киевавтодор".

Работы продлятся более полутора месяцев — до середины июля. Коммунальные службы планируют отремонтировать проезжую часть на участке от улицы Ивана Выговского в направлении улицы Белицкой.

В целях минимизации неудобств, ремонт будут выполнять поэтапно. Движение транспорта будет частично ограничено в обоих направлениях, чтобы обеспечить возможность проезда при выполнении основных этапов работ.

В «Киевавтодоре» обратились к водителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и учитывать ограничения движения в Киеве при составлении маршрутов в указанный период.

Городские власти призывают жителей заранее планировать свои поездки и по возможности выбирать альтернативные пути передвижения.

Ремонт производится в рамках программы улучшения дорожной инфраструктуры столицы.

В случае изменения графика или маршрута работ Киевавтодор обещает сообщить дополнительно. Следите за официальными обновлениями, чтобы избежать неудобств в пути. Также, по возможности, можно выбрать альтернативные маршруты.

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