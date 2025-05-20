ДТЕК оголосив про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на середу, 21 травня 2025 року.

У середу, 21 травня 2025 року, в Київській області знову буде запроваджено мінімальні місцеві графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема енергетики попереджають про планові аварійно-відновлювальні роботи на трансформаторній підстанції №44 в місті Буча Київської області. Через це 21 травня з 9:00 до 16:00 графік відключення світла діятиме для мешканців будинків по вулиці Києво-Мироцька та інших прилеглих.

Також у звʼязку з проведення профілактичних робіт, які мають підвищити надійність енергопостачання та попередити можливі аварійні ситуації, ДТЕК 21 травня застосовуватиме графіки відключення світла з 9:00 до 17:00 у таких населених пунктах Бучанської громади:

село Колонщина по вулиці 1 Травня;

село Миколаївка – вул. Миколаївська, 1/КТП 516.

За даними "Укренерго", в Україні стабілізувався рівень енергоспоживання та відповідає сезонним показникам, пише Politeka.

При цьому ситуацію дещо ускладнюють погодні умови – в трьох областях 12 населених пунктів залишилися без електроенергії через пошкодження мереж у результаті сильного дощу з грозами.

Якщо для столиці та регіону буде заплановано інші знеструмлення на середу, про це повідомлять на сторінках ДТЕК і окремих територіальних громад.

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