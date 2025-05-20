ДТЭК объявил о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на среду, 21 мая 2025 года.

В среду, 21 мая 2025 года, в Киевской области снова будут введены минимальные местные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, энергетики предупреждают о плановых аварийно-восстановительных работах на трансформаторной подстанции №44 в городе Буча Киевской области. Поэтому 21 мая с 9:00 до 16:00 график отключения света будет действовать для жителей домов по улице Киево-Мироцкая и других близлежащих.

Также в связи с проведение профилактических работ, которые должны повысить надежность энергоснабжения и предупредить возможные аварийные ситуации, ДТЭК 21 мая будет применять графики отключения света с 9:00 до 17:00 в таких населенных пунктах Бучанской общины:

село Колонщина по улице 1 Мая;

село Николаевка – ул. Николаевская, 1/КТП 516.

По данным "Укрэнерго", в Украине стабилизировался уровень энергопотребления и отвечает сезонным показателям, пишет Politeka.

При этом ситуацию несколько усложняют погодные условия – в трех областях 12 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за повреждения сетей в результате сильного дождя с грозами.

Если для столицы и региона будут запланированы другие обесточения на среду, об этом сообщат на страницах ДТЭК и отдельных территориальных общин.

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