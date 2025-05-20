Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Одесі на 21 травня та розповіли все про цей день.

Прогноз погоди в Одесі на 21 травня повідомляє про хмарний, але сухий день із поступовим проясненням увечері, повідомляє Politeka.

За останні 130 років у цей день максимальна температура сягала +31°C у 1996 році, а мінімальна опускалась до +4°C у 1955 році. Цьогоріч вночі повітря охолоджуватиметься до +11…+13°C, а вдень температура підніметься до +20°C. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 756-758 мм рт. ст., вітер помірний, зі швидкістю 2-4 м/с, що забезпечує комфортні умови без опадів.

Хмари, які з’являться на небі зранку, утримуватимуться майже протягом усього дня, але до вечора небо розсіється, і місто зустріне ясну ніч. Вологість коливатиметься від 66% уночі до 84% ввечері, що створить дещо сирий, але приємний мікроклімат.

Варто зауважити, що висока вологість ускладнює випаровування поту, що може призвести до перегрівання організму і сприяти розвитку грибкових захворювань.

Народний прогноз погоди нагадує: якщо на 21 травня випаде дощ, грибів буде багато. У цей день традиційно пекли пироги, якими пригощали мандрівників і бідних. Також саме у цей період лопаються бруньки у лісової шипшини, а ранні іриси починають цвісти.

Отже, прогноз погоди в Одесі на 21 травня обіцяє стабільний весняний день із підготовкою природи до літа.

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