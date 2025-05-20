Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Одессе на 21 мая и рассказали все об этом дне.

Прогноз погоды в Одессе на 21 мая сообщает об облачном, но сухом дне с постепенным прояснением вечером, сообщает Politeka.

За последние 130 лет в этот день максимальная температура достигала +31 ° C в 1996 году, а минимальная опускалась до +4 ° C в 1955 году. В этом году ночью воздух будет охлаждаться до +11...+13°C, а днем ​​температура поднимется до +20°C. Атмосферное давление будет держаться на уровне 756-758 мм рт. ст., ветер умеренный, со скоростью 2-4 м/с, что обеспечивает комфортные условия без осадков.

Облака, которые появятся на небе с утра, будут удерживаться почти в течение всего дня, но к вечеру небо рассеется, и город встретит ясную ночь. Влажность будет колебаться с 66% ночью до 84% вечером, что создаст несколько сырой, но приятный микроклимат.

Следует заметить, что высокая влажность затрудняет испарение пота, что может привести к перегреву организма и способствовать развитию грибковых заболеваний.

Народный прогноз погоды напоминает, что если на 21 мая выпадет дождь, грибов будет много. В этот день традиционно пекли пироги, которыми угощали путешественников и бедных. Также именно в этот период лопаются почки у лесного шиповника, а ранние ирисы начинают цвести.

Итак, прогноз погоды в Одессе на 21 мая обещает стабильный весенний день с подготовкой природы к лету.

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