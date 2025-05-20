Надбавка до пенсії у 2025 році в Запоріжжі передбачена для деяких категорій пенсіонерів.

У 2025 році в Запоріжжі продовжують діяти надбавки до пенсій, і вже найближчим часом частина пенсіонерів отримає додаткові кошти, повідомляє Politeka.net.

Ці виплати передбачені чинним законодавством і не потребують додаткового звернення до Пенсійного фонду — нарахування здійснюється автоматично.

Згідно із Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», доплати встановлюються залежно від віку пенсіонера:

з 70 років — 300 гривень;

з 75 років — 456 гривень;

з 80 років — 570 гривень.

Надбавка до пенсії 2025 року в Запоріжжі починає нараховуватися з місяця, що настає після дня народження. Наприклад, у травні її отримають ті, хто відсвяткував відповідний ювілей у квітні. Перша виплата розраховується пропорційно кількості днів після дня народження в межах першого місяця, тож може бути частковою.

Доплати почесним донорам

Громадяни, які здали безоплатно 40 разових доз крові або 60 доз плазми, мають право на звання «Почесний донор України». Такий статус передбачає щомісячну доплату до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатної особи. У 2025 році це становить 302,80 грн (при прожитковому мінімумі 3 028 грн).

Допомога для тих, хто потребує догляду

Окрему категорію надбавок до пенсії 2025 року в Запоріжжі передбачено для пенсіонерів віком від 80 років, які проживають самі та потребують постійної сторонньої опіки. У Дніпрі вони можуть розраховувати на щомісячну доплату в розмірі 944 гривні.

Однак, щоб отримати цю допомогу, необхідно відповідати таким умовам:

вік — 80 і більше;

пенсія призначена за віком (не за інвалідністю);

особа проживає самостійно, без рідних чи опікунів;

наявний медичний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), що підтверджує потребу в догляді.

Ця доплата не розповсюджується на осіб з інвалідністю, оскільки для них діють інші механізми соціальної підтримки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців в Запоріжжі: які вакансії та зарплату пропонують для ВПО.