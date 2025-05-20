Надбавка к пенсии в 2025 году в Запорожье предусмотрена для некоторых категорий пенсионеров.

В 2025 году в Запорожье продолжают действовать надбавки к пенсиям, и уже в ближайшее время часть пенсионеров получат дополнительные средства, сообщает Politeka.net.

Эти выплаты предусмотрены действующим законодательством и не требуют дополнительного обращения в Пенсионный фонд – начисление производится автоматически.

Согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», доплаты устанавливаются в зависимости от возраста пенсионера:

с 70 лет - 300 гривен;

с 75 лет - 456 гривен;

с 80 лет - 570 гривен.

Надбавка к пенсии в 2025 году в Запорожье начинает начисляться с месяца, наступающего после дня рождения. К примеру, в мае ее получат те, кто отпраздновал соответствующий юбилей в апреле. Первая выплата рассчитывается пропорционально количеству дней после дня рождения в пределах первого месяца и может быть частичной.

Доплаты почетным донорам

Граждане, сдавшие бесплатно 40 разовых доз крови или 60 доз плазмы, имеют право на звание «Почетный донор Украины». Такой статус предусматривает ежемесячную доплату к пенсии в размере 10% прожиточного минимума для трудоспособного лица. В 2025 году это составляет 302,80 грн (при прожиточном минимуме 3028 грн).

Помощь для тех, кто нуждается в уходе

Отдельная категория надбавок к пенсии 2025 года в Запорожье предусмотрена для пенсионеров от 80 лет, проживающих сами и нуждающихся в постоянной посторонней опеке. В Днепре они могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 944 гривны.

Однако, чтобы получить эту помощь, необходимо соответствовать следующим условиям:

возраст - 80 и более;

выплаты назначена по возрасту (не по инвалидности);

лицо проживает самостоятельно, без родных или опекунов;

имеющееся медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), подтверждающее потребность в уходе.

Эта доплата не распространяется на лиц с инвалидностью, поскольку для них действуют другие механизмы социальной поддержки.

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