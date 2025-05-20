Подорожчання бензину в Харкові вже стало помітним для місцевих жителів.

Подорожчання бензину в Харкові залишається актуальним питанням, навіть попри відсутність різких стрибків цін за останню добу, повідомляє Politeka.

Станом на 19 травня 2025 року зафіксовано стабільно високі розцінки на пальне в Харківській області, що продовжує викликати занепокоєння серед водіїв і експертів паливного ринку.

Згідно з офіційними даними, середня вартість бензину А-95 преміум становить 58,47 грн/л, звичайного 95-го — 54,55, а А-92 — 51,71. Ціни на дизельне паливо — 52,67 гривні за літр, а автогаз у середньому коштує 35,12 л. Попри незначні коливання (автогаз подорожчав на 0,01 грн), загальна картина залишається напруженою.

Цінники на заправках різняться. Наприклад, на WOG та ОККО преміум А-95+ коштує рекордні 60,99 грн/л, звичайний 95-ий — 57,99. Shell тримає аналогічні ціни: 60,95 гривень та 57,95 відповідно. Значно нижча вартість у Marshal — 54,89 гривні за А-95+ та 51,89 за А-95. Газ на більшості АЗС тримається в межах 34–36 за літр.

Фахівці наголошують: з огляду на коливання світових ринків і логістичні виклики, подорожчання бензину в Харкові може продовжитися. Водіям радять стежити за розцінками та планувати витрати завчасно. Поки ж середні розцінки залишаються сталими, але високими.

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