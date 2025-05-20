Подорожание бензина в Харькове остается актуальным вопросом, даже несмотря на отсутствие резких скачков цен за последние сутки, сообщает Politeka.

По состоянию на 19 мая 2025 зафиксированы стабильно высокие расценки на горючее в Харьковской области, что продолжает вызывать беспокойство среди водителей и экспертов топливного рынка.

Согласно официальным данным , средняя стоимость бензина А-95 премиум составляет 58,47 грн/л, обычного 95-го - 54,55, а А-92 - 51,71. Цены на дизельное топливо – 52,67 гривны за литр, а автогаз в среднем стоит 35,12 л. Несмотря на незначительные колебания (автогаз подорожал на 0,01 грн), общая картина остается напряженной.

Ценники на заправках разнятся. Например, на WOG и ОККО премиум А-95+ стоит рекордные 60,99 грн/л, обычный 95-й — 57,99. Shell содержит аналогичные цены: 60,95 гривен и 57,95 соответственно. Значительно более низкая стоимость у Marshal — 54,89 гривны за А-95+ и 51,89 за А-95. Газ на большинстве АЗС держится в пределах 34–36 за литр.

Специалисты отмечают: учитывая колебания мировых рынков и логистические вызовы, подорожание бензина в Харькове может продолжиться. Водителям советуют следить за расценками и планировать расходы раньше времени. Пока же средние цены остаются постоянными, но высокими.

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