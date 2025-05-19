Новий графік руху транспорту в Дніпрі торкнеться рейсів трамваїв, проте обмеження діятимуть лише тимчасово, повідомляє Politeka.net.
Попередження опублікували на сайті Дніпровського електротранспорту.
Трамваї маршруту №15 завершать роботу раніше, ніж зазвичай. Останні рейси вирушать із кінцевих зупинок у такий час:
— від Залізничного вокзалу — о 20:15
— від вулиці Криворізької — о 20:46
Причиною змін стали ремонтні роботи на трамвайній колії по проспекту Івана Мазепи, у районі вулиці Повітрофлотської. Просимо пасажирів враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.
Тим часом «Укрзалізниця» зробила новий графік руху транспорту в Дніпрі та оголосила про запуск додаткового рейсу у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку.
Новий потяг курсуватиме тимчасово, у конкретні дати: 25 травня та 1 червня.
Поїзд під номером 220/219 передбачає зупинки в Кам’янському (в обох напрямках) та у місті Сміла, на станції імені Тараса Шевченка (на шляху до Києва). Мета запровадження рейсу — розвантажити популярний напрямок у дні з підвищеним пасажиропотоком.
Згідно з оновленим розкладом, потяг вирушатиме з Києва щодня о 13:25 і прибуватиме до Дніпра о 20:36. У зворотному напрямку — з Дніпра він відправлятиметься о 08:15, а до столиці прибуватиме о 16:17.
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