Новий графік руху транспорту в Дніпрі діятиме 19 травня 2025 року та стосуватиметься електротранспорту

Новий графік руху транспорту в Дніпрі торкнеться рейсів трамваїв, проте обмеження діятимуть лише тимчасово, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікували на сайті Дніпровського електротранспорту.

Трамваї маршруту №15 завершать роботу раніше, ніж зазвичай. Останні рейси вирушать із кінцевих зупинок у такий час:

— від Залізничного вокзалу — о 20:15

— від вулиці Криворізької — о 20:46

Причиною змін стали ремонтні роботи на трамвайній колії по проспекту Івана Мазепи, у районі вулиці Повітрофлотської. Просимо пасажирів враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Тим часом «Укрзалізниця» зробила новий графік руху транспорту в Дніпрі та оголосила про запуск додаткового рейсу у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку.

Новий потяг курсуватиме тимчасово, у конкретні дати: 25 травня та 1 червня.

Поїзд під номером 220/219 передбачає зупинки в Кам’янському (в обох напрямках) та у місті Сміла, на станції імені Тараса Шевченка (на шляху до Києва). Мета запровадження рейсу — розвантажити популярний напрямок у дні з підвищеним пасажиропотоком.

Згідно з оновленим розкладом, потяг вирушатиме з Києва щодня о 13:25 і прибуватиме до Дніпра о 20:36. У зворотному напрямку — з Дніпра він відправлятиметься о 08:15, а до столиці прибуватиме о 16:17.

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